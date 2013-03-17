В Іраку прогриміла серія вибухів: 10 загиблих, 17 поранених

Як передає ІТАР-ТАРС з посиланням на офіційну інформацію поліції, перший вибух прогримів поряд з одним з готелів міста. Через кілька хвилин замінований автомобіль було підірвано на автобусній станції в передмісті Гамат-Алі, за 20 км від Басри.

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Напередодні 10-х роковин вторгнення військ іноземної коаліції до Іраку, що призвело до повалення режиму Саддама Хусейна і спровокувало затяжну міжконфесійну війну, неурядова організація ”Iraq Body Count” з місцем базування у Великобританії повідомила, що за весь час з 2003 по 2013 рік в Іраку загинули від 112 тис до 122 тис цивільних осіб. Ще 174 тис загиблих - це військовослужбовці і повстанці.

”Щорічно в країні гинули 4-5 тисяч іракців”, - наголошується в доповіді цієї структури. Всього, підрахували там, Ірак став свідком 31,5 тис атак і нападів.

Тим часом, ще п`ять років тому, в п`яті роковини початку війни в Іраку, кількість загиблих варіювала між 500 тис і 1,2 млн убитих. Причому, точних даних про жертви за весь цей час так назвати ніхто і не зміг.