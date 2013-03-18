Росія стурбована зміцненням систем американських ПРО

Про це йдеться в коментарі департаменту інформації і друку МЗС Росії щодо оголошених США планів у сфері ПРО.

«Констатуємо, що США продовжують дотримуватися курсу на зміцнення своєї системи глобальної ПРО і підвищення її ефективності. Вважаємо, що це підтверджує необхідність вироблення надійних юридично зобов'язуючих гарантій ненаправленності американських протиракетних зусиль проти Росії і узгодження чітких військово-технічних критеріїв, що дозволяють підтверджувати їх відповідність заявленій меті - протидіяти обмеженим ракетним загрозам, які могли б виникати за межами євроатлантичного регіону», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Росія неодноразово висловлювала свою стурбованість у зв'язку з односторонніми і нічим не обмеженими кроками США і їх союзників щодо розгортання глобального протиракетного щита і розміщенням елементів стратегічної інфраструктури в безпосередній близькості від російських кордонів.

У МЗС РФ відзначають дестабілізуючий характер «поетапного адаптивного» нарощування в Європі потенціалу ПРО, здатного в перспективі зробити негативний вплив на ефективність російських сил стратегічного стримування.

Росія також стурбована планами США додатково розгорнути в АТР 14 стратегічних ракет-перехоплювачів наземного шахтного базування.

Як відомо, 15 березня глава Пентагону Чак Хейгел повідомив, що США проводять реструктуризацію розміщення ракет-перехоплювачів SM-3 IIB, передбачених для плану поетапного створення системи ПРО в Європі. Завданням цієї програми було посилення ступеня захищеності території США від ракетних загроз із Близького Сходу, однак реалізація даної програми відкладена, як мінімум, до 2022 року через урізання бюджетного фінансування. У зв'язку з цією затримкою Пентагон ухвалив рішення перекинути кошти, заплановані на програму розміщення SM-3 IIB в Польщі, на розміщення додаткових ракет-перехоплювачів на території США і розробку новітніх видів наземних перехоплювачів і нових версій SM-3.