Польща святкує 89-у річницю Незалежності

У Польщі сьогодні відзначають 89 років з Дня Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, 11 листопада 1918 року підписано Акт капітуляції Німеччини, який завершував Першу світову війну. Вважається, що кордони незалежної Польщі у той час лише почали формуватися, а 11 листопада 1918 року вважається офіційним початком відродження Річпосполитої після того, коли її територія була розділена і належала до інших держав.

Опівдні у Варшаві розпочалися урочистості з нагоди відзначення Незалежності. Представники державної влади поклали квіти до Могили Невідомого Солдата. У Президентському Палаці президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ вручив державні відзнаки.

Крім того у Варшаві з нагоди свята розпочався Марафон Незалежності, історичний парад, акція “Доторкнися незалежності”, до якої долучився Музей Польського Війська.

У столиці марафон відбувається від 1989 року. Цьогоріч у ньому брали участь 2600 учасників. На дорозі параду розміщено історичні експонати, такі як танк Gryzli і бронетранспортер Kubuś. Інші об’єкти виставлені у дворі музею.

«Незалежність не була дивом, а результатом використання відповідної міжнародної кон’юнктури, також праці та боротьби польських політиків..., також польських солдатів», - зазначив президент Лех КАЧИНСЬКИЙ під час урочистостей.

«89 років тому здійснився сон цілих поколінь поляків. Після 123 років неволі, 146 років від першого поділу, Польща отримала незалежність. Після десятків років впертої русифікації та германізації, після повстань, після того, як так звана проблема Польщі особливо у кінці ХІХ ст. зійшла з міжнародної арени, Польща стала вільною», - додав президент.

Л.КАЧИНСЬКИЙ наголосив на тому, що сучасна Польща перебуває “у дуже добрій міжнародній ситуації: є членом НАТО та Європейського Союзу, кілька днів тому отримала підтвердження про входження до зони Шенген”. Президент підкреслив, що завдяки цій останній події Польща стала частиною великого простору свободи, що простягається від Португалії до Фінляндії і від Сицилії – до Швеції.

В урочистостях у Варшаві взяли також участь президент Литви Валдас АДАМКУС, призначений на пост прем’єра Дональд ТУСК, лідер партії Польське Стронніцтво Людове Вальдемар ПАВЛЯК, мер Варшави Ганна ГРОНКЄВІЧ-ВАЛЬЦ, представники парламенту, уряду, польської армії та духовенство.