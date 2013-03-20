Глава Європарламенту: Проблема Кіпру повинна вирішуватися тільки всередині ЄС

Представники Кіпру, крім ЄС, ведуть переговори про надання фіндопомоги з Росією.

"Нам необхіднпе європейське рішення. Рішення всередині ЄС, всередині єврозони. Я думаю, ми не повинні показувати решті світу, що Європа не здатна вирішити власні проблеми всередині своїх власних структур", - сказав він, коментуючи ситуацію з Кіпром, повідомляють РІА Новости.

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв раніше в середу висловив думку, що Євросоюз, Єврокомісія і кіпрський уряд діють по врегулюванню боргової проблеми Кіпру як "слон в посудній лавці", здійснені всі можливі помилки, включаючи підрив довіри до фінансових інститутів в цілому.

Кіпру необхідно близько 17 мільярдів євро для рекапіталізації банків і підтримки бюджету, повідомляла раніше ЄК. Ця сума співставна з обсягом ВВП острівної держави. Уряд Кіпру за наполяганням кредиторів з ЄС ухвалив попереднє рішення про примусове списання частини банківських депозитів у вигляді "податку" - 6,75% з депозитів в 20-100 тисяч євро і 9,9% з більш великих вкладів, що викликало паніку серед вкладників і поставило під загрозу фінансову систему острова. Парламент Кіпру у вівторок відхилив запропонований законопроект. Тепер кіпрська влада проводить переговори з представниками ЄС і Росії, намагаючись врятувати країну від дефолту.