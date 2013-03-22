Завтра в Кремлі на годину погасять світло

Президент Росії вперше візьме участь в екологічній акції "Година землі" - в суботу на годину буде вимкнене освітлення Кремля, повідомив РІА Новости прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Година Землі" - щорічна міжнародна акція, яку проводить Всесвітній фонд дикої природи (WWF). Вона покликана привернути увагу до проблеми марнотратного використання ресурсів і глобальної зміни клімату. В останню суботу березня о 20.30 за місцевим часом її учасники на годину вимикають світло і електроприлади. "Година Землі" пройде в Росії вп'яте. У 2012 році в акції взяли близько 20 мільйонів жителів Росії з близько 50 міст, зазначає агентство.