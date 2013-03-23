Папа Римський Франциск зустрівся з колишнім папою Бенедиктом XVI

Як передає РІА Новости, сьогодні після опівдня Папа Римський Франциск прибув на вертольоті в літню папську резиденцію Кастельгандольфо під Римом, де на вертолітному майданчику його особисто зустрів Бенедикт XVI, який 28 лютого добровільно припинив папське служіння.

Натовп віруючих і журналістів, присутніх на головній площі містечка, зустріла приліт білосніжного вертольота гучними аплодисментами і вигуками радості. Вертоліт з Папою на борту двічі зробив коло над площею Кастельгандольфо, чого раніше ніколи не траплялося.

Потім обидва ієрархи відправилися в Апостольський палац, в бібліотеці якого в даний час проходить їх приватна зустріч, причому, ймовірно, віч-на-віч. Після бесіди Франциск і Бенедикт XVI розділять трапезу. Повернення понтифіка до Ватикану заплановане на другу половину дня.

Як повідомлялося, Бенедикт XVI 11 лютого 2013 року оголосив про свій намір зректися Апостольського престолу і 28 лютого завершив папське служіння і переїхав з Ватикану в Кастельгандольфо. Увечері 13 березня новим Папою Римським на конклаві був обраний аргентинський кардинал Хорхе Маріо Бергольо, який прийняв ім`я Франциск. Незабаром після завершення конклаву новообраний Папа подзвонив по телефону Бенедикту XVI. На всіх подальших богослужіннях і зустрічах він незмінно згадував про свого попередника і молився за нього. У день своєї інтронізації, 19 березня, коли католики відзначали день святого Йосипа, Франциск по телефону привітав почесного понтифіка з іменинами.