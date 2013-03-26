Британська поліція анонсувала розслідування смерті Березовського

Офіційне розслідування обставин смерті російського бізнесмена Бориса Березовського розпочнеться у четвер, 28 березня, повідомляється на сайті поліції округу Темз-Веллі, інформує РІА Новости.

У заяві йдеться, що дізнання буде вести судовий слідчий Пітер Бедфорд (Peter Bedford).

Тіло Березовського було знайдене його охоронцем в суботу вдень у ванній будинку, де він проживав, в англійському графстві Беркшир.

У ніч на вівторок стали відомі попередні результати розтину тіла бізнесмена, проведеного патологоанатомом МВС Великої Британії. За даними експерта, причиною смерті підприємця могло стати повішення.

Протягом розслідування смерті Березовського будуть проведені подальші токсикологічні та гістологічні (аналізи тканин) дослідження. Їх результати з'являться через кілька тижнів, після чого буде озвучена офіційна причина смерті олігарха.