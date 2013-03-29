Принц Вільям стане безробітним, потрапивши під скорочення

Майбутнього тата звільнять зі служби через плани уряду щодо скорочення видатків, пише видання mignews.com за інформацією Us Weekly.

Британська влада вирішила відмовитися від послуг вертолітної пошуково-рятувальної служби королівських ВПС і укласти контракт строком на 10 років з однією з американських компаній. Ці заходи можуть допомогти заощадити для бюджету 1,5 мільярдів фунтів стерлінгів.

30-річний Вільям завершить службу пілота ВПС влітку цього року, коли його дружина Кейт Міддлтон народить первістка. Однак спадкоємець престолу не проти знову працювати.

"Уїльям готовий взяти на себе нові завдання, і в королівських збройних силах в тому числі", - розповіло джерело.

Принц офіційно оголосить про своє звільнення протягом наступного місяця.

Вільям почав проходити службу у вертолітній частині на острові Енглсі біля берегів Уельсу ще в 2009 році. Під час навчання він пілотував багатоцільовий вертоліт Sea King, згодом принц працював другим пілотом.

Влітку 2012 року онук Єлизавети II отримав крісло першого пілота, а разом з ним і звання капітана авіації Королівських ВПС.