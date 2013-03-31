Італійських дизайнерів Дольче і Габбана оштрафували на 343 мільйони євро
11:20, 31 березня 2013Світ
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Апеляційний суд Мілана визнав італійських дизайнерів Доменіко Дольче і Стефано Габбана винними в ухиленні від сплати податків, зобов`язавши їх сплатити штраф у розмірі 343 млн євро.
Дольче і Габбана стануть біднішими на 343 млн
Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Corriere della Sera, засновники марки Dolce & Gabbana наполягають на своїй невинності.
Це вже не вперше, коли Дольче і Габбана стають об`єктом уваги з боку податкових органів. Спори між дизайнерами і владою почалися ще 2004 року, коли в Люксембурзі було створено дві компанії, які, як стверджується, брали участь у схемі уникнення податків.
Відтоді сторони неодноразово зустрічалися в суді із змінним успіхом.
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