Італійських дизайнерів Дольче і Габбана оштрафували на 343 мільйони євро

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Corriere della Sera, засновники марки Dolce & Gabbana наполягають на своїй невинності.

Це вже не вперше, коли Дольче і Габбана стають об`єктом уваги з боку податкових органів. Спори між дизайнерами і владою почалися ще 2004 року, коли в Люксембурзі було створено дві компанії, які, як стверджується, брали участь у схемі уникнення податків.

Відтоді сторони неодноразово зустрічалися в суді із змінним успіхом.