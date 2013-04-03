Обама хоче дослідити мозок: просить у Сенату $100 мільйонів

Американські вчені прагнуть знайти нові методи лікування неврологічних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера, аутизм, інсульт або черепно-мозкові травми, пише Радіо Свобода.

«Ми все ще не в змозі вилікувати такі захворювання, як хвороба Альцгеймера чи аутизм або повністю подолати наслідки інсульту. Найпотужніший комп’ютер у світі не настільки інтелектуальний, як той, з яким ми народилися. Якщо дати вченим інструменти, вони зможуть отримати динамічну картину і краще зрозуміти, як ми думаємо, як пізнаємо, як пам'ятаємо. І ці знання можуть бути революційними», – сказав Обама.

Він додав, що заохочуватиме приватні компанії та університети співпрацювати з федеральними відомствами для підтримки цих наукових досліджень.