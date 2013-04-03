Обама хоче дослідити мозок: просить у Сенату $100 мільйонів
Президент США Барак Обама проситиме Конгрес виділити 100 мільйонів доларів для фінансування досліджень мозку.
Американські вчені прагнуть знайти нові методи лікування неврологічних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера, аутизм, інсульт або черепно-мозкові травми, пише Радіо Свобода.
«Ми все ще не в змозі вилікувати такі захворювання, як хвороба Альцгеймера чи аутизм або повністю подолати наслідки інсульту. Найпотужніший комп’ютер у світі не настільки інтелектуальний, як той, з яким ми народилися. Якщо дати вченим інструменти, вони зможуть отримати динамічну картину і краще зрозуміти, як ми думаємо, як пізнаємо, як пам'ятаємо. І ці знання можуть бути революційними», – сказав Обама.
Він додав, що заохочуватиме приватні компанії та університети співпрацювати з федеральними відомствами для підтримки цих наукових досліджень.