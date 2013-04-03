Путін збирається будувати ще один газопровід в обхід України

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі з главою «Газпрому» Олексієм Міллером.

«Ми в зв'язку з «Північним потоком» і «Південним потоком» фактично відмовилися від Ямал-Європа-2. «Південний потік»: ми вже практично почали роботи, будівництво набирає обертів. Тим не менш, я просив би Вас повернутися до проекту «Ямал-Європа-2». Знаю, що Ви активно опрацьовує це питання з партнерами. Йдеться про підвищення надійності газопостачання Польщі, Словаччини, Угорщини», - сказав В.Путін.

Він підкреслив, що у зв'язку з введенням в дію «Північного потоку» не може бути повним повторенням «Ямал-Європа-1».

У свою чергу, О.Міллер відзначив, що залишається питання надійності та стабільності поставок для Центральної Європи і для східної частини: таких країн, як Польща, Словаччина, Угорщина.

«У цьому зв'язку за Вашим дорученням ми пропрацювали варіант будівництва газопроводу з території Білорусії з розумінням того, що сьогодні транзит через територію Білорусії газопроводом Ямал-Європа-1 є для нас економічно найефективнішим», - сказав він.

Він нагадав, що ця газотранспортна система на сьогоднішній день знаходиться у власності «Газпрому» і цей маршрут є найефективнішим.

«Аналіз ринку показав, що ми могли б орієнтуватися на 15 мільярдів кубічних метрів газу. І були проведені переговори з нашими угорськими, словацькими та польськими колегами на корпоративному рівні. І ми готові були б приступити до розробки попереднього техніко-економічного обґрунтування, приступити до початку передінвестиційної стадії», - сказав О.Міллер і додав, що ці роботи можна провести до 2018-2019 років.

Як повідомляв УНІАН, газопровід Ямал-Європа пов'язує російські газові родовища з Європою і проходить через територію Білорусі та Польщі. ГТС на території Білорусі знаходиться у власності «Газпрому».