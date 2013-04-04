Польща сумнівається, що ще один газопровід в обхід України їй потрібен

Про це сказав журналістам міністр державної скарбниці Польщі Міколай Будзановський, який курує ПЕК.

"Ніхто, крім польської фірми і польського уряду, не може приймати рішення про пересилання через польську територію. Тому ми делікатно зазначаємо, що ні за якими підказкам від кого-небудь, а тим більше від "Газпрому", на цей рахунок ми не будемо будувати нову мережу транспортування газу до Польщі або ЄС", - цитує міністра РІА "Новости".

"Беручи до уваги будівництво LNG-терміналу в Свиноуйсьці, який ми хочемо ввести в дію у 2014 році, плани щодо видобутку сланцевого газу в країні, також змичку між системами, які вже побудовані - на кордоні з Німеччиною, на кордоні з Чехією та планованого газового проекту зі Словаччиною, який був оголошений прем'єром, - то сьогодні видається сумнівним сенс будівництва додаткової інфраструктури, яка буде збільшувати нашу залежність від імпорту газу від одного постачальника. Ми вибираємо дещо іншу модель - модель диверсифікації та пошуку нових постачальників, щоб ціна була максимально низькою", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 3 квітня, президент Росії Володимир Путін доручив "Газпрому" повернутися до опрацювання проекту газопроводу "Ямал-Європа-2" в обхід України для підвищення надійності постачань до Польщі, Словаччини та Угорщини.