Білорусь не проти будівництва ще одного газопроводу в обхід України
21:51, 04 квітня 2013Світ
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Білорусь виступає за будівництво другої лінії газопроводу "Ямал-Європа", заявив перший віце-прем'єр уряду республіки Володимир Семашко в ефірі білоруського телеканалу ОНТ.
Білорусь за будівництво другої лінії газопроводу "Ямал-Європа" / Фото: 1tv.ru
Розглянути можливість будівництва другої гілки "Ямал-Європа" днями доручив ВАТ "Газпром" президент РФ Володимир Путін, повідомляють РІА Новости.
"Рішення подвоїти газотранспортні потужності найкоротшим маршрутом (через Білорусь - УНІАН) - це абсолютно реальна і твереза пропозиція", - сказав В.Семашко. Він пояснив, що Білорусі даний проект принесе вигоду у вигляді податків від роботи на її території газотранспортного підприємства. "Чим більше транзит, тим більше податків", - сказав перший віце-прем'єр.
Він також зазначив, що транспортні витрати становлять левову частку вартості газу, яку сплачує кінцевий споживач. "Собівартість видобутку тисячі кубометрів 15-20 доларів", - сказав він.
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