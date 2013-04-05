Імена 100 тисяч власників рахунків в офшорах потрапили в Інтернет

Стався масовий витік інформації - стали доступні мільйони електронних листів та інших документів, в основному з офшору Британські Віргінські острови (BVI).

Як стверджується, обсяг інформації про BVI - більше 200 гігабайт, це фінансові дані "більш ніж за 10 років", а також інформація про "відгалуження у Сінгапурі, Гонконгу і на островах Кука", повідомляє видання.

"Витік потенційно може спровокувати всесвітній землетрус у процвітаючій індустрії офшорів", - цитує автора Zn.ua.

За оцінкою колишнього старшого економіста McKinsey, у податкових притулках може бути приховано до 32 трильйонів доларів.

Газета виявила у списку ім'я шахрая, який через фальшиві фірми, зареєстровані на BVI, позичив у британських та ірландських банків рекордну суму - 750 млн фунтів. Але є також чиновники і заможні родини з Канади, США, Індії, Пакистану, Індонезії, Ірану, Китаю, Таїланду і колишніх комуністичних режимів. Окремий витяг стосується президента Азербайджану та його сім’ї.

Серед власників офшорних фірм виявилися "американські стоматологи, сільський середній клас Греції, аферисти з Уолл-стріт, східноєвропейські та індонезійські мільярдери, російські посадовці, міжнародні торговці зброєю, а також компанія, яку підозрюють у тому, що вона є прикриттям для іранської ядерної програми".