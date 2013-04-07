Гвардійці Єлизавети II заразилися коростою

Про це повідомляє газета Daily Mail.

Відомі своїми червоними мундирами і високими ведмедячими шапками гвардійці розквартировуються всього за кілька сотень метрів від королеви, яка є їхнім командиром. Проте, як стверджують джерела, ніхто з хворих не контактував з королівською родиною. Постраждалим прописали спеціальну мазь, а їхній одяг і постільну білизну вилучили.

За словами представника полку, гвардійці захворіли після повернення з навчань. «Вони були на навчаннях в Німеччині і, можливо, полежали в забрудненій канаві. Тепер всі користуються спеціальним кремом і не тільки 120 постраждалих. Це може торкнутися 500 гвардійців», - сказав він.

Міністерство оборони Великобританії намагається з'ясувати причину зараження шкірним захворюванням, викликаним мікроскопічним коростявим кліщем. Запобіжних заходів також вжито у Лондоні, де деякі з гвардійців розташовуються в Wellington Barracks, зазначає РІА Новости.

Надзвичайно заразлива хвороба, яка зазвичай виникає через погану гігієну, не вражала британських солдатів вже 60 років - з часів Корейської війни 1950-53 років. Характерні ознаки захворювання - свербіння і сип, часто з домішкою гною через інфікування при розчісуванні.