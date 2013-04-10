Фінська поліція помилково включила Путіна до «чорного списку» підозрюваних

"Дійсно, ім'я Володимира Путіна було в цьому списку, але це відбулося у зв'язку з приватною помилкою, яку допустив хтось з наших співробітників", - пояснив в інтерв'ю ІТАР-ТАРС керівник фінської поліції Мікко Паатеро. "В даний час непорозуміння усунуто, я дуже шкодую, що це сталося, і від імені фінської поліції висловлюю жаль у зв'язку з тим, що трапилося", - покаявся він.

Раніше сьогодні фінські ЗМІ повідомили "сенсаційну новину" про те, що ім'я російського президента занесене в якісь секретні "чорні списки" Центральної Кримінальної поліції Фінляндії за його зв'язок з московським байкерським клубом "Нічні вовки".

М.Паатеро не зміг уточнити, як довго ім'я російського лідера знаходилося в "чорному списку", проте запевнив, що "ніяких наслідків це спричинити не може". Відсутні, за словами М.Паатеро, в цьому списку і представники байкерського клубу "Нічні вовки".

Глава фінської поліції не став відповідати, скільки в цілому громадян Росії включені в цей "чорний список".

Відповідаючи на запитання ІТАР-ТАРС, чи було проінформовано політичне керівництво Фінляндії про включення імені Володимира Путіна в поліцейські списки, М.Паатеро розповів, що "це стало відомо сьогодні в другій половині дня, і ми негайно проінформували керівництво країни".