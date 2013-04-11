Названі найкращі аеропорти світу

Кращим аеропортом світу за підсумками опитування визнаний Сінгапур, в минулому році він був другим. Друге ж місце отримав торішній переможець - Сеульський Incheon.

Найбільш частий лідер попередніх років - аеропорт Гонконгу - опустився з третьої на четверту сходинку, помінявшись місцями з Амстердамом. У десятку також потрапили Пекін, Мюнхен, Цюріх, Ванкувер, токійський Haneda і лондонський Heathrow.

Другу десятку склали Франкфурт, Окленд, Нагоя, Куала-Лумпур, токійський Narita, Копенгаген, Осака, шанхайський Hongqiao і Абу-Дабі, повідомляє Travel.ru.

Московський аеропорт Домодєдово четвертий раз поспіль займає перше місце у Східній Європі в щорічному рейтингу аеропортів британської дослідницької компанії Skytrax. Другий і третій призи дісталися Шереметьєво і Будапешту - вони помінялися місцями. Далі розташувалися Астана і Алма-Ата (на думку організаторів акції вони дивним чином теж потрапляють в європейську категорію).

Дослідження якості обслуговування проводилося шляхом опитування більше 12 мільйонів пасажирів протягом року. За окремими терміналами перемогу здобули 5-й в Heathrow, далі йдуть 3-й сінгапурський, 4-й мадридський, міжнародний в Атланті і 3-й пекінський. Кращим бюджетним аеропортом визнаний лондонський Stansted, кращий преміум-сервіс надається терміналом Qatar Airways в Досі. Приз за найбільший прогрес дістався Франкфурту.

Сінгапур переміг у номінації "Розваги в аеропорту", Копенгаген - "Проходження контролю безпеки", токійський Haneda - "Чистота в терміналі", Мюнхен - "Кращі кафе і ресторани", а лондонський Heathrow - "Кращі магазини Duty Free". Кращим з проходження прикордонконтролю визнаний Куала-Лумпур, з обробки і доставки багажу - Цюріх, по транзитному сервісу і роботі персоналу - Сеульський Incheon.

У номінації "Кращий аеропортовий готель" знову переміг гонконгський Regal Airport Hotel, Регіональними переможцями крім Сінгапуру і Домодєдово стали: Кейптаун в Африці, Мюнхен в Центральній Європі, Амстердам - ​​в Європі і Західній Європі, Стамбул - в Південній Європі, Гельсінкі - в Північній Європі , Абу-Дабі - на Близькому Сході, Ванкувер - в Північній Америці, Панама - в Центральній Америці, Ліма - в Південній Америці, Окленд - в Океанії, Хайдарабад - в Індії і Пекін - в Китаї.