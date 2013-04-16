Президент США закликав американців не гарячкувати через вибухи

Обама закликав американців не поспішати з висновками і наголосив, що владі США поки невідомі організатори вибуху та їх мотиви. Президент США пообіцяв, що відповідальні за вибухи будуть знайдені і покарані відповідно до закону.

Тим часом поліція Бостона спростувала повідомлення про затримання підозрюваного в підриві бостонського марафону. Як повідомив мер Бостона на прес-конференції, поліція наразі допитує кількох осіб, проте ніхто не затриманий.

Влада Бостона наказала відключити стільниковий зв'язок на всій території міста для запобігання можливим вибухам, повідомляє Associated Press.

Авіаційне агентство заборонило польоти в радіусі 6 кілометрів навколо місця події, обмеження стосуються польотів на висоті менш 915 метрів. Літакам, що прямували в бостонський міжнародний аеропорт Логан, наказали здійснити посадку в інших аеропортах.

Кількість потерпілих при вибуху, за даними бостонських лікарень, перевищила 90 осіб.