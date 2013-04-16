Агенти ФБР проводять обшук в одній з квартир Бостона
07:59, 16 квітня 2013Світ
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Агенти ФБР проводять обшук в одній з квартир в передмісті Бостона в рамках розслідування терактів, що відбулися в понеділок.
У результаті теракту постраждали 144 людини / Фото: twitter.com/JimArmstrongWBZ
Про це передає агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на місцеве телебачення, повідомляє РІА Новости.
За даними агентства, ордер на обшук був виданий поліцією штату Массачусетс. Інших подробиць не наводиться. Два вибухи з інтервалом в 12 секунд прогриміли в Бостоні під час міжнародного марафону.
За даними поліції, бомби були закладені на відстані 50-100 метрів одна від одної. В результаті вибухів загинули три людини, зокрема дитина 8 років, більше 140 людей отримали поранення.
Влада США визнала подію терактом. Розслідування взяв під контроль ФБР. Ці вибухи стали найбільшою терористичною акцією на території США за останні 11,5 років.
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