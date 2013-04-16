Агенти ФБР проводять обшук в одній з квартир Бостона

Про це передає агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на місцеве телебачення, повідомляє РІА Новости.

За даними агентства, ордер на обшук був виданий поліцією штату Массачусетс. Інших подробиць не наводиться. Два вибухи з інтервалом в 12 секунд прогриміли в Бостоні під час міжнародного марафону.

За даними поліції, бомби були закладені на відстані 50-100 метрів одна від одної. В результаті вибухів загинули три людини, зокрема дитина 8 років, більше 140 людей отримали поранення.

Влада США визнала подію терактом. Розслідування взяв під контроль ФБР. Ці вибухи стали найбільшою терористичною акцією на території США за останні 11,5 років.