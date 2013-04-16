На навчаннях США і Південної Кореї розбився вертоліт

Вертоліт збройних сил Кореї розбився сьогодні в районі містечка Чхольвон поблизу бази сухопутних військ, розташованої на північ від Сеула. Про це повідомили військові джерела, інформуєРосбалт. Розпочато розслідування причин катастрофи.

Кількість жертв поки невідома. На борту перебували 14 осіб.

За іншими даними, повітряне судно, що зазнало катастрофи, було американським - UH-60 "Блек Хок".

На цей час у Південній Кореї проходять щорічні спільні з США військові маневри, які завершаться 30 квітня.

Як відомо, на початку березня КНДР на знак протесту проти проведення навчань США і Південної Кореї відмовилася від усіх угод з Сеулом про ненапад і денуклеаризацію, а також припинила дію Угоди про перемир'я, укладену для закінчення Корейської війни 1950-1953 років з США, які воювали тоді під прапором ООН. Крім того, КНДР виступила з погрозою завдати ядерного удару по території США.