Влада КНДР оголосила ультиматум Південній Кореї

Про це повідомляє Agence France-Presse, передає Лента.ру.

Як йдеться в офіційній заяві командування північнокорейської армії, «вся армія і весь народ КНДР кипить від обурення з приводу цього жахливого злочину».

Злочином, як уточнюється в тексті заяви, КНДР вважає акцію південнокорейських активістів, які 15 квітня, в день 101-ї річниці з дня народження засновника КНДР Кім Ір Сена, спалили в Сеулі його портрет, а також портрети його сина Кім Чен Іра і чинного глави країни Кім Чен Ина.

Згідно з текстом ультиматуму, в разі нових образ з боку «південнокорейських маріонеток» КНДР буде атакувати своїх ворогів без попередження. Також Північна Корея заявила, що, якщо Південна Корея хоче налагодити діалог між країнами, вона повинна принести вибачення за свої «образливі дії». Влада Південної Кореї назвали пред'явлений їм ультиматум «прикрим» і заявили, що будуть жорстко відповідати на будь-які провокації з боку КНДР.