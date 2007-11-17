Яценюк провів зустріч з керівниками української громади в Іспанії

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК cьогодні в Мадриді провів зустріч з представниками української громади та керівниками українських організацій, які діють в Іспанії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС. (А.ЯЦЕНЮК перебуває в Іспанії з робочим візитом – УНІАН).

А.ЯЦЕНЮК поінформував учасників зустрічі про домовленості, досягнуті з іспанською стороною щодо правового та соціального забезпечення українців, які проживають, навчаються та працюють в Іспанії, а також про заходи, які вживаються МЗС України для вирішення потреб українців за кордоном.

В ході дискусії учасники зустрічі обмінялися думками щодо реалізації українських культурно-освітніх проектів в Іспанії, покращення консульського обслуговування, фінансування програм, направлених на покращення іміджу України у світі.