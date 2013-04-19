У Польщі розпродують вокзали

Про це повідомляє профільний портал Rynek Kolejowy з посиланням на віце-президента правління PKP Петра Чижковича.

Видання зазначає, що компанія вже визначила, які вокзали і далі виконуватимуть свою функцію, а які буде передано органам місцевої влади, продано або демонтовано. За даними порталу, до другої групи віднесено 2 тисячі вокзалів, які не використовуються за своїм призначенням.

"Ті об'єкти, які не використовуватимуться як вокзали, буде або передано органам самоврядування на інші цілі, або продано в рамках програми "Вокзал у власність", яку ми почали минулого року (до неї включено 60 вокзалів), або буде фізично ліквідовано через те, що їх функціонування лише збільшує наші витрати", - зазначив П.Чижкович, додавши при цьому, що ця програма розрахована на декілька років.

Rynek Kolejowy називає проблемою при передачі вокзалів органам місцевого самоврядування норми законодавства, які не дозволяють РКР віддати об'єкт безкоштовно без гарантії збереження функцій з обслуговування пасажирів.

Водночас портал зазначає, що РКР у 2011 році передала органам самоврядування 58 вокзалів порівняно з 10 у 2010 році.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року РКР повідомляла про намір передати органам місцевого самоврядування близько 800 залізничних вокзалів, що має їй заощадити кошти, а місцевій владі одержати об'єкти для використання їх в інших цілях.

Cправка УНІАН. Із 2,5 тис. залізничних вокзалів у Польщі лише 600 повністю виконують свої функції. Потяги роблять зупинки на 900 вокзалах, але на 300 з них відсутні квиткові каси і зали очікування.

За даними РКР, утримання одного вокзалу залежно від його розміру обходиться в суму від одного до декількох десятків мільйонів доларів на рік.

Уряд Польщі створив групу компаній PKP у 2001 році в рамках реструктуризації залізничного транспорту країни і підготовки його до приватизації.