В Іспанії найпопулярнішим рингтоном стала фраза короля на адресу Уго Чавеса

Фраза "Ти не можеш помовчати?" ("Why don`t you shut up?"), сказана іспанським королем Хуаном Карлосом в адресу президента Венесуели Уго Чавеса на Ібероамериканському саміті тиждень тому, стала в Іспанії найпопулярнішим рингтоном для мобільних телефонів, повідомляє у понеділок інтернет-сайт британської газети Guardian.

За даними видання, більше 500 тисяч іспанців викачали такий рингтон. Доходи стільникових операторів і інтернет-сайтів, що пропонують цю послугу, досягли півтора мільйонів євро.

Більшість компаній, що пропонують послугу скачування знаменитого вислову, наперед застрахувалися від можливої проблеми з авторськими правами на "королівську" фразу, записавши її голосом актора-пародиста.

На думку деяких іспанських фахівців, використання фрази "Ти не можеш помовчати?" у мелодії для мобільних телефонів є порушенням авторських прав.

Кмітливі бізнесмени також почали активно виготовляти футболки і кухлі зі скандальною фразою Хуана Карлоса, відзначає газета.

Під час церемонії закриття Ібероамериканського саміту між Чавесом і прем`єр-міністром Іспанії Хосе Луїсом Родрігесом Сапатеро виникла словесна перестрілка на підвищених тонах, яку спровокував сам Чавес, назвавши екс-прем`єра Іспанії Хосе Марія Аснара "фашистом". У перестрілку втрутився іспанський король, сказавши фразу, що стала знаменитою. Після чого, не чекаючи офіційної церемонії закриття форуму, залишив залу засідань.

За словами венесуельського лідера, через цей інцидент уряди цілої низки країн були вимушені підтримати ту або іншу сторону, що може негативно позначитися на міжнародних відносинах. Чавес також відмітив, що здивований не стільки реакцією на його слова про Аснару іспанського короля, скільки позицією нинішнього прем`єра Іспанії, що встав на захист свого попередника.

Президент Венесуели 14 листопада заявив, що ретельно перегляне економічні і дипломатичні відносини своєї країни з Іспанією.

РІА Новости

Фото АР