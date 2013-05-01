США назвали країни, де порушується свобода віросповідання

Про це йдеться в оприлюдненому сьогодні звіті дорадчого органу влади США – Комісії з міжнародних релігійних свобод.

За даними звіту, серед порушень у цих країнах – тортури, тривалі утримання під вартою чи й зникнення людей, передає радіо «Свобода».

Ці й деякі інші країни визнані «країнами, що викликають особливе занепокоєння» у США через «особливо тяжкі» порушення. Така кваліфікація є для уряду США підставою накладати на країни ембарго на постачання зброї чи інші обмеження.

Такі обмеження вже діють стосовно Ірану, а також Китаю й Північної Кореї, які теж перебувають у цьому переліку. Щодо Узбекистану ці обмеження знято.

Ще низка країн, таких як Афганістан, Азербайджан, Казахстан чи Росія, потрапили до порушників другого рангу.

Україна, як сказано у звіті, належить до країн, де останнім часом спостерігається тенденція до ухвалення законів, що обмежують релігійні права і права релігійних груп. Зокрема, Президент Віктор Янукович у грудні минулого року підписав суперечливі зміни до закону про свободу совісті й релігійні організації, які розкритикували і релігійні спільноти, і громадянське суспільство в Україні, зауважили у звіті.