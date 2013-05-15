КНДР назвала «абсурдом» політику президента Південної Кореї
В Північній Кореї дивуються щодо недооцінки ядерної загрози.
Північна Корея назвала політику президента Південної Кореї Пак Кин Хе стосовно Пхеньяну "абсурдом", підкресливши, що вона демонструє повне нерозуміння кризової ситуації на Корейському півострові, повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Ренхап.
Пропагандистський інтернет-портал КНДР Uriminzokkiri написав у середу, що "Сеульський процес" та інші ініціативи уряду Південної Кореї щодо співпраці в Північно-східній Азії недооцінюють військову небезпеку, яка загрожує Південній Кореї.
"Розмови про питання Північно-східній Азії та екології в той час, як Південь знаходиться в зоні удару ядерної бомби, видаються дитячими забавками", - йдеться на сайті. Відзначається також, що ці ініціативи є частиною плану США захопити світ.
Пак Кин Хе озвучила свою мирну ініціативу під час свого візиту до США минулого тижня. Вона виступила за гармонійний розвиток регіону з повагою до історичного минулого. У відношенні КНДР глава південнокорейської держави підкреслила, що Сеул готовий до переговорів, але Пхеньяну необхідно зробити "правильний вибір", щоб стати повноправним членом спільноти націй.