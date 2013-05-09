Південна Корея не ввійде в американську систему ПРО

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що не братиме участі в американській системі протиракетної оборони (ПРО), повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Ренхап.

«У Південної Кореї є своя власна система протиракетної оборони, яка найкращим чином підходить для відбиття зростаючих загроз з боку КНДР», — заявив представник південнокорейського військового відомства Кім Мін Сок.

Він відзначив, що військові Південної Кореї співпрацюють з американською системою ПРО винятково у сфері обміну розвідданими.

Відносини між Пхеньяном і Сеулом значно погіршилися після жорсткої реакції КНДР на проведення США і Південною Кореєю широкомасштабних військових навчань. На початку квітня з'явилися припущення про те, що Північна Корея може здійснити випробувальний пуск балістичної ракети середньої дальності типу «Мусудан».

Раніше, в березні, міністр оборони США оголосив про плани до 2017 року посилити систему протиракетної оборони у зв'язку з погрозами КНДР. Так, США планують розмістити на Алясці 14 додаткових наземних ракет-перехоплювачів, що збільшить їх загальну кількість до 44. Додатковий радар для захисту від північно корейських балістичних ракет планується розмістити в Японії.