Новозеландського антирояліста оштрафували за спробу закидати принца Чарльза гноєм

Антирояліста Сема Брацанова оштрафували в Новій Зеландії на 200 місцевих доларів (160 доларів США) за спробу закидати гноєм британського принца Чарльза і його дружину Каміллу під час візиту до міста Окленд в листопаді минулого року, повідомляє РІА Новости з посиланням на газету New Zealand Herald.

Правоохоронці заарештували 77-річного Брацанова 12 листопада, після того, як камери відеоспостереження показали, що противник монархії стоїть з відром кінського гною на одній з вулиць Окленда, яка входила до маршруту слідування представників королівської родини.

У поліції Нової Зеландії були всі підстави уважно спостерігати за Брацановим, який вже брав участь в акціях проти британської королівської сім'ї. У ході попереднього візиту принца Чарльза в Нову Зеландію в 1994 році він побризкав на принца освіжувачем повітря, щоб "позбутися смороду монархії". За це Брацанов також був оштрафований.

Перший відомий інцидент антимонархічної кампанії Брацанова стався в 1988 році. Тоді йому вдалося кинути відро з гноєм в автомобіль іспанського короля Хуана Карлоса, який прибув до Нової Зеландії з державним візитом.