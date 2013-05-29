У США і Росії з'явилися нові розбіжності щодо Сирії

Сполучені Штати й Росія знову мають розбіжності в питанні розв’язання кризи в Сирії. Вашингтон і Москва по-різному оцінюють рішення Євросоюзу не продовжувати ембарго на постачання зброї сирійським повстанцям.

Речник Білого дому Джей Карні привітав цей крок ЄС, але додав, що США не мають планів озброїти опозицію. Карні також засудив постачання Росією зброї уряду Сирії, заявивши, що такі кроки не наближають політичне розв’язання проблеми, повідомляє Радіо Свобода.

Росія у вівторок засудила рішення Євросоюзу як нелегітимні, заявивши, що вони підривають зусилля з організації міжнародної мирної конференції з сирійського питання. Москва також захищає своє рішення поставити зенітно-ракетні комплекси С-300 сирійському урядові. Росія стверджує, що ця зброя допомагає стримувати іноземне військове втручання і не призначена для використання у громадянському конфлікті в Сирії.