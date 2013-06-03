Німеччина йде під воду через затяжні зливи

Дощі і річки заливають автобани і залізничне полотно, змушуючи концерн "Дойче бан" вносити істотні зміни в розклад руху поїздів. У ряді населених пунктів Баварії та Тюрінгії, де в суботу і неділю +місцями випало до 100 мм опадів, скасовано заняття в школах і дитячих садах.

Влада міста Гесніц в німецькій федеральній землі Тюрінгія прийняла рішення евакуювати всіх мешканців цього населеного пункту після того, як рівень води в річці Плайсе в чотири рази перевищив норму. "Рівень води в річці піднявся до 4,14 метра при нормі в один метр", - зазначила представник міської адміністрації Яна Фукс. За її словами, свої будинки залишать трохи більше 3 тис осіб. Вона додала, що всі добровольці можуть долучитися до рятувальних груп і допомагати в боротьбі зі стихією, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Крім цього повністю був евакуйований невеликий населений пункт Зербітц на 170 жителів, розташований в цій же федеральній землі. Як виявилося, не дарма - за повідомленнями, дамбу там все ж прорвало в районі 22:00 години за місцевим часом.

Найбільше від удару стихії постраждала Баварія. Евакуйовано кілька сотень жителів міст Розенхайм і Кольбермоор через загрозу руйнування дамби на річці Мангфаль. Всього тривога була оголошена в 10 містах цього регіону.

Особливо загрозлива обстановка в даний час в Пассау, що стоїть одразу на трьох річках - Дунаї, Інні та Ільці. Історичний центр міста, що знаходиться прямо в місці їх перетину, повільно йде під воду - підтоплені вулиці і підвали будинків. Рівень води там може досягти 11 метрів і таким чином побити історичний "рекорд" в 10,81 метра. "Наслідки в такому випадку будуть катастрофічними", - заявив представник Німецької метеорологічної служби Домінік Юнг.

Прем'єр-міністр Баварії Хорст Зеехофер по телефону зв'язався з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і доповів про обстановку. Глава уряду пообіцяла залучити військовослужбовців до усунення наслідків удару стихії.

Буквально через кілька годин після їхньої розмови стало відомо, що до боротьби з повенями в Німеччині підключилися військові. Були сформовані штаби оперативної допомоги в найбільш постраждалих від повеней федеральних землях.

Створено кризовий штаб і в столиці землі Саксонія-Ангальт Магдебурзі. Місцева влада закликає жителів триматися подалі від берегів Ельби. Повністю затоплено міський стадіон в тюрінгському місті Єна. Вода підібралася до центру саксонських Хемнітца і Цвіккау. З невеликого міста Грімма евакуйовані 2 тис людей. Прем'єр-міністр Саксонії Станіслав Тілліх у зв'язку зі стихійним лихом зазначив візит до Туреччини.

Метеорологи відзначають, що дощі продовжаться в Німеччині сьогодні, у зв'язку з чим ситуація може значно погіршитися. Вже зараз в соціальних мережах користувачі розміщують фотографії, на яких відображені наслідки масштабної повені. Знімки вируючих річок, затоплених вулиць, що стирчать з води верхівок дорожніх знаків говорять самі за себе. На щастя повідомлень про жертви поки не надходило.