Завтра можуть заарештувати екс-міністра внутрішніх справ Болгарії

17:26, 03 червня 2013
Світ
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Позбавлення волі або заставу на суму 100 тисяч левів (понад 66 тисяч доларів) вимагатиме у вівторок прокуратура Болгарії щодо колишнього віце-прем'єра і міністра МВС Цвєтана Цвєтанова.

Цветанов заявив, що сам відмовиться від депутатства / Фото: newsbg.ru

Про це повідомляють Болгарські новини.

Очікується, що завтра відразу ж після того як Цвєтанов добровільно відмовиться від депутатського імунітету він буде викликаний в Національну слідчу службу, де йому висунуть звинувачення.

Цветан Цветанов вже оголошував про те, що він відмовився від депутатського імунітету. У п'ятницю лідер партії ГЕРБ і колишній прем'єр-міністр Бойко Борисов оголосив, що Цветанов повторно відмовиться від імунітету 4 червня після того як повернеться з Брюсселя.

Сам Цветан Цветанов заявляє, що він не винен і ніколи не давав незаконних розпоряджень.

"Я не винен і істина восторжествує. Ще під час передвиборної кампанії я заявив, що добровільно відмовлюся від свого імунітету і зробив це в перший день роботи парламенту".

Як відомо, під час передвиборчої кампанії Цветанов опинився в центрі скандалу з незаконним прослуховуванням.  Екс-міністр, нібито, давав усні розпорядження вести незаконне прослуховування.

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