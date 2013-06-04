Україна хоче знову стати членом Ради Безпеки ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Леонід Кожара під час зустрічі з іноземними послами країн Африки, Латинської Америки, Близького Сходу та Азії, які акредитовані в Україні за сумісництвом.

“Одним з пріоритетів є здобуття місця непостійного члена Ради Безпеки ООН у період 2016-2017 років”, - сказав Кожара.

За його словами, в цьому питанні МЗС України розраховує на підтримку держав, які представляють посли.

Кожара зазначив, що Україна вже тричі входила до складу Ради Безпеки ООН і має тривалий досвід виконання цієї почесної місії.

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За словами міністра, Україна виступає активним контрибутором військового і поліцейського персоналу для операцій ООН із підтримання миру та безпеки, зокрема на африканському континенті. Кожара нагадав, що свого часу ремонтно-відновлювальний батальйон та вертолітний загін з України у складі Місії ООН у Сьєрра-Леоне сприяв завершенню конфлікту та стабілізації ситуації в цій країні. Сьогодні український вертолітний підрозділ в рамках миротворчих операцій під егідою ООН також робить важливий внесок у справу врегулювання конфлікту в Ліберії, Кот-д’Івуарі та Демократичній Республіці Конго.

За словами міністра, на сьогодні 665 українських військовослужбовців виконують завдання у складі 10 міжнародних місій та операцій під егідою Організації Об’єднаних Націй, НАТО та ЄС на території 7 країн світу.

“Зміцнення миру на африканському континенті буде одним з головних пріоритетів для України у разі обрання нашої держави до складу непостійних членів Ради Безпеки ООН”, - сказав Кожара.