Королеві Британії підвищили зарплату
11:02, 03 квітня 2013Курйози
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Єлизаветі II підвищили річну зарплату на $ 7,6 млн.
Єлизавета II буде отримувати на 5 мільйонів більше / Фото з сайту royal.gov.uk
Королеві Великої Британії підвищили щорічну зарплату на £ 5 млн, повідомляє Газета.ру з посиланням на АР.
На 2013-2014 фінансовий рік виплати Єлизаветі II складуть £ 36 млн в порівнянні з £ 31 млн торік.
Ці гроші йдуть на оплату особистих рахунків, послуг лакеїв, кухарів та іншого персоналу - на це йде близько £ 10 млн на рік. Також частина грошей йде на обслуговування Букінгемського палацу.
Відзначається, що крім офіційної зарплати королева володіє гігантськими особистими статками і отримує дивіденди.
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