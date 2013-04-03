Королеві Британії підвищили зарплату

Королеві Великої Британії підвищили щорічну зарплату на £ 5 млн, повідомляє Газета.ру з посиланням на АР.

На 2013-2014 фінансовий рік виплати Єлизаветі II складуть £ 36 млн в порівнянні з £ 31 млн торік.

Ці гроші йдуть на оплату особистих рахунків, послуг лакеїв, кухарів та іншого персоналу - на це йде близько £ 10 млн на рік. Також частина грошей йде на обслуговування Букінгемського палацу.

Відзначається, що крім офіційної зарплати королева володіє гігантськими особистими статками і отримує дивіденди.