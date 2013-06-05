У Туреччині затримали 25 осіб за «наклеп» і «дезінформацію» у Twitter

За даними представника опозиції, всі вони затримані за "заклики до протестів". Поліція також розшукує інших блогерів.

Про це повідомляє РІА Новости за інформацією агентства Press TV.

Раніше прем'єр-міністр Тайіп Ердоган назвав Twitter джерелом неприємностей. За його словами, багато користувачів поширюють брехню в соцмережах і розпалюють антиурядові настрої. За даними місцевих ЗМІ, багато турків використовують соцмережі, щоб організовувати демонстрації і попереджати один одного про місця, де поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.

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Учасники масової акції протесту продовжують свої виступи, навіть незважаючи на принесені вибачення уряду Туреччини.

Антиурядові виступи почалися минулого тижня в Стамбулі з мітингу на захист парку Гезі в центрі міста. Протестуючих стамбульців підтримали жителі інших провінцій Туреччини. Пізніше демонстранти почали виступати з вимогами відставки уряду. Кількість маніфестантів, постраждалих в акціях, перевищила 3 ​​тисячі, двоє загинули.