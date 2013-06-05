У Китаї заблокували пошуковий запит "великі жовті качки"

Як повідомляє lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse, так китайські цензори спробували заборонити доступ до пародії на світлину «Невідомий бунтар», де замість танків перед самотньою людиною стоять величезні гумові качки.

Фото почало поширюватися в інтернеті 4 червня, в 24-ту річницю розгону демонстрацій на площі Тяньаньмень у Пекіні. Крім слів «велика жовта качка» сервіс Sina Weibo також заборонив пошукові запити «1989» і «63 +1». Перший - це рік, в який розгорталися події на Тяньаньмень, а другий - зашифроване позначення дати 4 червня в відповідності з американської традицією позначення дат (6.4).

Гігантська жовта повітряна качка - це робота голландського художника Флорентіна Хофмана, яка нещодавно була привезена до Гонконгу. Качка вже більше місяця плаває по затоці Вікторія. У деяких інших китайських містах були встановлені копії роботи Хофмана.

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Подіями на площі Тяньаньмень називають серію мирних демонстрацій студентів у Пекіні, що відбувалися з 27 квітня по 4 червня 1989 року. Після того, як демонстранти, що розбили на площі наметовий табір, кілька разів відмовлялися розійтися, на площу були введені війська. Внаслідок розгону демонстрації, за різними оцінками, загинуло від 200 до кількох тисяч осіб. Точні дані тримаються владою Китаю в таємниці. Владна партія жорстко цензурує будь-які обговорення подій 1989 року.

Фотографія «Невідомий бунтар», також відома як «Tank man», була зроблена американським фотографом Джефом Уайденером (Jeff Widener). На фотографії зображений невідомий молодий чоловік, що сам упродовж півгодини утримував колону танків під час подій 1989 року.