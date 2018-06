Китай закликав не влаштовувати кібервійну

Про це міністр заявив на сесії Всекитайських зборів народних представників.

«Міжнародне співтовариство тісно пов'язане через інтернет, тому кіберпростір вимагає правил і кооперації, а не війни», - заявив Ян Цзечі, коментуючи звинувачення на адресу Пекіна в організації хакерських атак на західні організації. На сьогоднішній день міністр - найбільш високопоставлений чиновник, який відреагував на них, зауважує Лента.ру з посиланням на China Daily.

Ян Цзечі підкреслив, що звинувачення бачили багато людей, але самі повідомлення побудовані на «хиткій основі». Він додав, що Китай підтримує ідею міжнародного регулювання інтернету силами ООН, яке дозволить зробити Мережу мирним, вільним і безпечним середовищем.

На цю тему: Китайські кібершпигуни - найефективніші у світі (звіт)

Водночас, 10 березня агентство «Сіньхуа» оприлюднило дані про кібератаки на Китай, надані місцевим Центром з протидії кіберзагрозам (CNCERT / CC). Відомство за останні два місяці виявило 6747 зарубіжних серверів, які керували 1,9 мільйона заражених комп'ютерів на території Китаю. Майже 2,2 тисячі з цих серверів розташовані на території США, наголосили в CNCERT / CC. Крім того, за період з листопада 2012 року до січня 2013 р. з американських IP-адрес було зафіксовано майже 5,8 тисячі спроб вчинення хакерських атак на китайські ресурси.

Про те, що значна кількість атак на Китай виходить із території США, офіційний Пекін заявляв і раніше.Водночас офіційні особи наголошували, що не звинувачують Вашингтон у тому, що він підтримує або скеровує хакерів. Вони заявляли також, що аналогічні звинувачення на адресу Пекіна є безпідставними.

Заяви представників Китаю стали відповіддю на звіт компанії Mandiant, яка виявила в китайській армії підрозділ, відповідальний за атаки на американські організації. Дослідження Mandiant, в свою чергу, було опубліковано на замовлення газети The New York Times, яка звинуватила хакерів з Китаю в багатомісячній атаці на своїх співробітників. Пізніше стало відомо про аналогічні атаках на The Washington Post, The Wall Street Journal і Bloomberg. Переважно зловмисники шукали дані про інформаторів видань, що надають їм інформацію про китайську владу.