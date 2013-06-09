У Лондоні підпалили мусульманську школу

Лондонська поліція розслідує обставини пожежі, яка виникла в ніч на неділю в мусульманському інтернаті для хлопчиків на південному сході столиці Великої Британії.

За словами представників правоохоронних органів, будівлі інтернату було завдано незначної шкоди, передає Росбалт з посиланням на ВВС.

Двом постраждалим від диму було надано медичну допомогу. За даними громадської організації Faith Matters, за два тижні у Британії зафіксовано 222 інциденти антимусульманского спрямування.

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Антиісламські настрої в країні спалахнули після того, як 22 травня на південному сході Лондона в районі Вулвіч двоє злочинців зарізали військовослужбовця британської армії Лі Рігбі. Нападники зняли відеозвернення на місці злочину, заявивши, що скоєний злочин є помстою за вбивства мусульман. Головні підозрювані - двоє британців нігерійського походження, Адеболаджо і Адебовале - заарештовані.