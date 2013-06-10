У Тбілісі «замінували» вулицю Шевченка

За інформацією Міністерства внутрішніх справ Грузії, правоохоронці одразу прибули на вулицю Шевченка після цього дзвінка, пише Інтерпресньюс.

Як заявила керівник служби зі зв'язків з громадськістю МВС Грузії Ніно Гіоргобіані, той, хто зателефонував, повідомив, що біля будівлі офісу на вулиці Шевченка виявлені підозрілі сумки.

Але виявилося, що тривога була помилковою. У виявлених сумках знайшли безпечні для суспільства предмети: одяг та книги.

Сапери покинули місце пригоди. Незабаром на вулиці Шевченка відновили рух транспорту.