У Тбілісі «замінували» вулицю Шевченка
21:41, 10 червня 2013Світ
320 0
У поліцію Тбілісі зателефонували представники однієї з організацій, розташованих на вулиці Тараса Шевченка, і повідомили про "дивні сумки" біля однієї з будівель.
Силовиків на вул. Шевченка викликали через дивні сумки /
Фото: interpressnews.ge
За інформацією Міністерства внутрішніх справ Грузії, правоохоронці одразу прибули на вулицю Шевченка після цього дзвінка, пише Інтерпресньюс.
Як заявила керівник служби зі зв'язків з громадськістю МВС Грузії Ніно Гіоргобіані, той, хто зателефонував, повідомив, що біля будівлі офісу на вулиці Шевченка виявлені підозрілі сумки.
Але виявилося, що тривога була помилковою. У виявлених сумках знайшли безпечні для суспільства предмети: одяг та книги.
Сапери покинули місце пригоди. Незабаром на вулиці Шевченка відновили рух транспорту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter