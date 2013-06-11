Заворушення у Стамбулі спалахнули з новою силою

Як повідомляють Вести з посиланням на телеканал "Росія 24", турецька поліція застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону протестувальників на площі. Раніше повідомлялося, що спецназ витіснив їх з площі Таксим, але з настанням ночі демонстранти отримали підкріплення.

На фотографіях з місць подій видно сполохи від фаєрів та коктейлів Молотова. Унаслідок сутичок з поліцією на центральних вулицях знову з'явилися постраждалі.

Виступи в Туреччині почалися в кінці травня з акції проти реконструкції парку Гезі поруч з площею Таксим в європейській частині Стамбула. Незабаром географія протестів розширилася, а гасла стали радикальнішими.