Заворушення у Стамбулі спалахнули з новою силою
22:58, 11 червня 2013Світ
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Увечері демонстранти спробували прорвати оточення площі Таксим.
Заворушення у Туреччині тривають / Фото з Twitter
Як повідомляють Вести з посиланням на телеканал "Росія 24", турецька поліція застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону протестувальників на площі. Раніше повідомлялося, що спецназ витіснив їх з площі Таксим, але з настанням ночі демонстранти отримали підкріплення.
На фотографіях з місць подій видно сполохи від фаєрів та коктейлів Молотова. Унаслідок сутичок з поліцією на центральних вулицях знову з'явилися постраждалі.
Виступи в Туреччині почалися в кінці травня з акції проти реконструкції парку Гезі поруч з площею Таксим в європейській частині Стамбула. Незабаром географія протестів розширилася, а гасла стали радикальнішими.
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