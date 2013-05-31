Облрада Волині засудила проект ухвали про геноцид поляків УПА

Як передає кореспондент УНІАН, «За» таке рішення сьогодні, 31 травня, під час 19 сесії проголосував 41 депутат, 9 – не голосувало. Всього в обласній раді 80 обранців.

Таким чином, депутати підтримали звернення Львівської обласної ради, заяву Івано-Франківської обласної ради та заяву Луцької міської ради щодо намірів Сейму ухвалити антиукраїнську шовіністичну резолюцію. Запропонований проект рішення буде спрямований до Президента, Верховної Ради, Міністерства закордонних справ України, Посольства Республіки Польща в Україні та Генерального консульства Польщі у Луцьку.

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В рішенні депутати висловили «власну незгоду з упередженою та необ'єктивною оцінкою трагічних сторінок в історії України та Польщі, що викладено в зареєстрованому проекті ухвали сейму Речі Посполитої Польщі в справі геноциду, здійсненого ОУН-УПА, відносно польського населення Східних Кресів у 1939–1947 рр..».

У документі зазначено, «що зареєстрований проект ухвали від 11 квітня 2013 року не відповідає високому рівню українсько-польських стратегічних відносин та домовленостей, досягнутих на найвищому міждержавному рівні».

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня 2013 року на розгляд Сейму Республіки Польща групою послів від Селянської (народної) партії (PSL), яка входить до правлячої коаліції, було внесено проект ухвали "У справі геноциду польського населення східних кресів ІІ Речі Посполитої, здійсненого ОУН - УПА". Автори ухвали класифікують події на Волині та Східній Галичині як геноцид польського населення, а ОУН-УПА – як злочинні організації.

Наміри Сейму ухвалити дану антиукраїнську шовіністичну резолюцію вже засудили Львівська обласна рада, Івано-Франківська обласна рада та Луцька міська рада.

23 квітня представник МЗС України заявив, що ухвалення польським Сеймом заяви про визнання ОУН-УПА злочинною організацією не відповідатиме високому рівню стратегічного партнерства між двома країнами і висловив переконання, що обидві сторони повинні докладати зусиль для уникнення політизації питань трагічних сторінок історії України і Польщі.

Довідка: Волинська трагедія вважається однією із найтрагічніших сторінок у спільній історії України та Польщі. За даними польських істориків, в результаті акцій УПА, які проводилися на Волині у 1943-1944 роках і мали на меті звільнити західноукраїнські землі від польського населення, загинуло від 50 до 200 тисяч польських громадян. Українські історики називають перебільшеними дані своїх польських колег.