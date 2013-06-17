Титул Міс США завоювала бухгалтер з Коннектикуту (фото)

Про це повідомляє РІА Новости.

Брейді, яка бере участь у різних конкурсах краси вже два роки, виграла, крім традиційної корони і путівки на конкурс "Міс Всесвіт", право безкоштовного проживання в апартаментах в Нью-Йорку протягом року. Дівчина вже заявила, що має намір у найближчі дні піти з компанії, в якій вона працює бухгалтером.

Незабаром Брейді відправиться в турне по США, в ході якого підніме питання боротьби з раком.

Брейді також заявила, що має намір перемогти у конкурсі "Міс Всесвіт", який відбудеться наприкінці цього року в Москві. Дівчина хоче повторити успіх торішньої володарки титулу "Міс США" Олівії Кульпа, яка, як відзначає агентство, стала першою переможницею конкурсу із США за останні 16 років.