Титул Міс США завоювала бухгалтер з Коннектикуту (фото)

09:34, 17 червня 2013
Світ
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Мешканка американського штату Коннектикут - 25-річна Ерін Брейді (Erin Brady) - завоювала титул "Міс США" і право взяти участь у конкурсі "Міс Всесвіт".

Ерін Брейді (Erin Brady). Фото Miss USA

 Про це повідомляє РІА Новости.

Брейді, яка бере участь у різних конкурсах краси вже два роки, виграла, крім традиційної корони і путівки на конкурс "Міс Всесвіт", право безкоштовного проживання в апартаментах в Нью-Йорку протягом року. Дівчина вже заявила, що має намір у найближчі дні піти з компанії, в якій вона працює бухгалтером.

Незабаром Брейді відправиться в турне по США, в ході якого підніме питання боротьби з раком.

Брейді також заявила, що має намір перемогти у конкурсі "Міс Всесвіт", який відбудеться наприкінці цього року в Москві. Дівчина хоче повторити успіх торішньої володарки титулу "Міс США" Олівії Кульпа, яка, як відзначає агентство, стала першою переможницею конкурсу із США за останні 16 років.

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