Титул Міс Всесвіт дістався американці (фото)
09:39, 20 грудня 2012Світ
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Титул "Міс Всесвіт-2012" присуджено 20-річній американці Олівії Калп.
Олівія Калпо мріє про кар'єру в Голлівуді. Фото http://www.missuniverse.com
Як повідомляє РІА "Новости", американкам цей титул не діставався з 1997 року.
Дівчина називає своїм ідеалом американську актрису Одрі Хепберн і зізнається, що мріє про кар'єру в Голлівуді чи щонайменше на телебаченні.
"Міс Всесвіт" вручаються дві корони - діамантова і з перлів - загальною вартістю 270 тисяч доларів, грант у розмірі 45 тисяч доларів на навчання в Нью-Йоркській школі кіно і ТБ. Вона також отримує зарплату в обмін на рік роботи в галузі благодійництва та дотримання певного морального кодексу.
Україну на конкурсі представляла Анастасія Чернова.
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