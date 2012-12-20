Титул Міс Всесвіт дістався американці (фото)

Як повідомляє РІА "Новости", американкам цей титул не діставався з 1997 року.

Дівчина називає своїм ідеалом американську актрису Одрі Хепберн і зізнається, що мріє про кар'єру в Голлівуді чи щонайменше на телебаченні.

"Міс Всесвіт" вручаються дві корони - діамантова і з перлів - загальною вартістю 270 тисяч доларів, грант у розмірі 45 тисяч доларів на навчання в Нью-Йоркській школі кіно і ТБ. Вона також отримує зарплату в обмін на рік роботи в галузі благодійництва та дотримання певного морального кодексу.

Україну на конкурсі представляла Анастасія Чернова.