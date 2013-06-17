Поки що президенту Ахмадінежаду уже сказали, коли його чекають у суді
17:04, 17 червня 2013Світ
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Чинного президента Ірану Махмуда Ахмадінежада зобов’язали постати перед судом 26 листопада.
Ахмадінежад постане перед судом
Кримінальна справа, через яку поки що чинний президент ісламської республіки має постати перед судом базується на скарзі спікера парламенту Ірану Алі Ларіджані, передає Радіо Свобода.
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Як повідомляється, деталі скарги і порушеної справи наразі не розголошують.
Як відомо, на початку 2013 року Ахмадінеджад звинуватив Ларіджані та його родину у корупції і навіть оприлюднив запис розмови брата спікера Ларіджані на сесії парламенту. Як твердив Ахмадінежад, той запис свідчить про корумпованість сім’ї голови парламенту. У відповідь Ларіджані заявив, що президент заблокував розслідування справи проти свого політичного соратника.
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