Поки що президенту Ахмадінежаду уже сказали, коли його чекають у суді

Кримінальна справа, через яку поки що чинний президент ісламської республіки має постати перед судом базується на скарзі спікера парламенту Ірану Алі Ларіджані, передає Радіо Свобода.

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Як повідомляється, деталі скарги і порушеної справи наразі не розголошують.

Як відомо, на початку 2013 року Ахмадінеджад звинуватив Ларіджані та його родину у корупції і навіть оприлюднив запис розмови брата спікера Ларіджані на сесії парламенту. Як твердив Ахмадінежад, той запис свідчить про корумпованість сім’ї голови парламенту. У відповідь Ларіджані заявив, що президент заблокував розслідування справи проти свого політичного соратника.