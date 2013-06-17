У Китаї офіційно заявляють, що Сноуден не був їхнім шпигуном

Про відсутність будь-яких зв'язків Сноудена з урядом КНР офіційно заявили в МЗС Китаю.

Офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн сьогодні заявила, що спроби пов'язати діяльність Сноудена з інтересами КНР, зробити його "китайським шпигуном" є "повним абсурдом", повідомляє Сіньхуа.

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Китайський дипломат заявила, що американська сторона повинна приділяти серйозну увагу занепокоєності і вимогам міжнародного співтовариства і громадян різних країн і дати необхідні роз'яснення.

Як повідомляв УНІАН, The Washington Post 6 червня опублікувала статтю, в якій стверджувалося, що Агентство національної безпеки США і ФБР мають доступ до серверів таких компаній, як Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube, Apple і отримують звідти будь-яку необхідну їм інформацію про користувачів, включаючи приватну переписку.

В інтерв'ю китайській газеті The South China Morning Post Сноуден заявив, що громадяни КНР і організації в Китаї та Гонконгу були предметом стеження з боку Агентства національної безпеки США (АНБ) за допомогою секретної програми PRISM з 2009 року.

Уряд США визнав, що програма PRISM існує, але використовується виключно для боротьби з тероризмом.