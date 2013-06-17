Жителі Гонконгу вийшли на демонстрацію на підтримку Сноудена

У Гонконзі відбулася демонстрація на підтримку Едварда Сноудена - колишнього співробітника ЦРУ і АНБ США, який опублікував серію секретних документів про стеження американських спецслужб за мільйонами інтернет-користувачів і абонентів стільникового зв'язку.

"Один за всіх і всі за одного!" - ця фраза з книжок Дюма стала неформальним гаслом гонконгських захисників Едварда Сноудена, повідомляють Вести.

"Якщо жити за принципом "око за око", то всі ми скоро осліпнемо, - вважають мітингувальники. - Уряд США отримав хороший урок, але він не повинен відповідати ненавистю. Вони повинні замислитися про свої вчинки, а не будувати плани, як завоювати весь світ". "Я звертаюся до американського уряду, - кажуть демонстранти. - Залиште Сноудена в спокої! Він тут на законних підставах, нехай живе в Гонконзі, скільки хоче".

Адвокат Кеннет Іган вважає, що Сноудену краще якнайшвидше залишити місто. Якщо американці зроблять формальний запит на його екстрадицію, місцевий суд його, швидше за все, задовольнить. "Суди у Гонконзі консервативні, - каже Іган. - Мій багатий досвід підказує, що коли мова йде про екстрадицію до США, шансів вийти на свободу мало. Якщо дядько Сем когось зажадав, він його обов'язково отримає".

В інтерв'ю гонконзькій газеті South China Morning Post Сноуден заявив, що за минулі роки американські спецслужби провели понад шістдесят тисяч хакерських атак на комп'ютери по всьому світу. Серед головних цілей ЦРУ - континентальний Китай і Гонконг.

Тому викриття Сноудена однаково розлютили і прихильників Пекіна, і західників. На мітинги перед американським консульством поряд стоять респектабельні обивателі й епатажний депутат Леунг Квок-Хунг, переконаний троцькіст і шанувальник Че Гевари. "Президент Обама повинен припинити спроби запроторити Сноудена у в'язницю, - заявляє він. - Більше того, Обамі слід принести вибачення своєму власному народу і розповісти, чиї комп'ютери зламувалися і навіщо".