Бразильці вибороли зниження цін на автобус

У понеділок акції проти підвищення цін на проїзд у громадському транспорті та великих витрат на Чемпіонат світу з футболу пройшли в 11 містах, у тому числі і в столиці країни - місті Бразиліа. На вулиці вийшли понад 220 тисяч людей. Приводом для протестів, що почалися в 13 червня, стало підвищення цін на проїзд в автобусі й метро.

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Бразильці також незадоволені недостатнім фінансуванням сфер освіти та охорони здоров'я.

У вівторок мери міст Порту Алегрі, Ресіфі, Жоао Пессоа, Манаус, Куйаба і Вікторія оголосили про негайне зниження тарифів на проїзд. Мер Сан-Паулу Фернандо Хаддад на зборах Міської ради відмовився знизити ціни, але більшість учасників зборів цю ідею підтримали. Однак Хаддад заявив, що вивчить таблицю транспортних витрат і подумає, за рахунок чого можна скоротити ціни на автобуси і метро, передає РІА "Новости".

У Сан-Паулу проходить шостий день маніфестацій. У центрі міста зібралося більше 50 тисяч людей, частина з яких намагається захопити мерію. У Ріо-де-Жанейро також тривають протести. Для запобігання заворушень у місті працюють 1,2 тисячі поліцейських.