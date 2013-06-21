В Ізраїлі затримали головного рабина - підозрюють у шахрайстві

Затриманого підозрюють в отриманні хабарів, шахрайстві і відмиванні грошей.

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Поліція допитувала Мецгера протягом десяти годин, після чого його помістили під домашній арешт. Крім самого рабина у справі проходять троє його передбачуваних спільників, зокрема особистий водій, повідомляє Lenta.ru за інформацією The Jerusalem Post.

У ході обшуків з дому і контори рабина вилучили комп'ютери і документи. Операцію проводили співробітники відділу по боротьбі з шахрайством. На їх думку, підозрювані викрали кошти кількох благодійних фондів. Нанесений збиток оцінюється в десятки тисяч доларів.

За словами адвокатів Мецгера, їхній клієнт провину не визнав. При цьому він висловив готовність співпрацювати зі слідством і відповів на всі питання, яке в ході багатогодинної бесіди задавали йому поліцейські.

Як зазначає The Jewish Press, Мецгера затримали всього за кілька тижнів до закінчення його десятирічного терміну повноважень. На наступних виборах фаворитом у боротьбі за посаду головного ашкеназского рабина вважається Давид Лау.

У відношенні Мецгера в 2005 році вже було порушено справу про отримання хабарів і шахрайстві, однак за рік по тому його закрили за особистим розпорядженням глави Генпрокуратури країни Менахема Мазуза. При цьому останній закликав рабина подати у відставку, заявивши, що його поведінка в ході слідства була обурливою.

Влада Ізраїлю вже не в перший раз за останній час висуває звинувачення на адресу релігійних діячів. Так, наприкінці 2012 року в шахрайстві запідозрили колишнього головного сефардського рабина країни Еліяху Бакші-Дорона. За версією слідства, він брав участь у видачі солдатам і поліцейським фальшивих раввинских документів, гарантував їм суттєві надбавки до зарплати.