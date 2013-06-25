У Мюнхені стартував чемпіонат Європи з футболу серед безхатченків

Турнір проходить на площі Одеонплац у центрі столиці Баварії. Він покликаний, перш за все, розкрити очі громадськості на проблеми бездомних людей.

Домашньої переваги у жоднієї з команд немає, оскільки дому або прописки ніхто з учасників не має. За даними організаторів - Федерального об'єднання у справах соціальної інтеграції, багато хто з них заробляє, продаючи на вулицях газети, повідомляє ІТАР-ТАСС.

"Турнір має хоч б на два дні перемістити бездомну людину, що знаходиться на краю суспільства, в центр уваги", - зазначили в організації.

На знак надії на краще майбутнє в небо з початком турніру були запущені різноколірні повітряні кулі. Прибуття до Німеччини іноземних учасників фінансувалося за рахунок добровільних пожертвувань.

За оцінкою Товариства надання допомоги безхатченкам, у Німеччині ПМП не мають понад 250 тис. чоловік, причому існує тенденція зростання їх числа.