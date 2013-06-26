У ПАР моляться за "мирний упокій" Мандели

Архієпископ Табо Макґоба відвідав 94-річного Манделу у лікарні в Преторії і помолився там разом з його дружиною Грасою Машел.

Старійшини народу Тембу, представником якого є Мандела, відвідають його у середу у лікарні, повідомляють місцеві ЗМІ.

У неділю, 23 червня, стан Нельсона Мандели погіршився і став критичним. Його госпіталізували 8 червня з легеневою інфекцією.

До лікарні, де перебуває лідер ПАР, його шанувальники приносять квіти та залишають повідомлення, у яких висловлюють йому свою підтримку.

Це вже третя госпіталізація пана Мандели з початку цього року.

У ПАР він також відомий під іменем Мадіба, це почесний титул, що надається старійшинам роду Мандели. Він відомий також своєю боротьбою з апартеїдом, провів 27 років в ув'язненні, і, як вважають, там підірвав здоров'я.

Молитва за Манделу

Нельсон Мандела став першим чорношкірим президентом ПАР і перебував на цій посаді п'ять років.

Архієпископ Кейптауна Макґоба приїхав молитися до лікарні в Преторії пізно у вівторок. Це сталося на тлі зростання побоювань, що Нельсон Мандела близький до смерті, повідомляють кореспонденти ВВС.

У молитві, яка була опублікована на сторінці архієпископа у Facebook йдеться про те, що мешканці ПАР мають бути вдячними за усе добро, яке зробив Нельсон Мандела їхньому народові.

"Дай Мадібі вічне зцілення та звільнення від болю та страждань. Ми просимо для нього спокійної ночі та мирного, доброго, упокою", - йдеться в молитві.

Суперечки про похорон

Тим часом друг пана Мандели та лідер опозиційної партії "Об'єднаний демократичний рух" Банту Холоміса заперечив інформацію про те, що у родині екс-президента виникла суперечка про його похорон.

Пан Холоміса разом з дітьми та онуками Нельсона Мандели, старійшинами та міністрами уряду зустрілися у вівторок, 25 червня, в Куну, селі, де Мандела виріс, повідомила місцева газета Star.

За словами Банту Холоміса, на цій зустрічі старійшинам розповіли про стан Нельсона Мандели.

Видання Star повідомляє з посиланням на три джерела, що онук Нельсона Мандели та його спадкоємець Мандла хоче, аби екс-президента поховали у сусідньому селі Мвезо, де він народився.

Однак члени родини хочуть, аби пана Манделу поховали в Куну. Вони також вимагають, аби поряд з ним перепоховали тіла трьох дітей Мандели, зокрема і старшого сина Макґато, який помер у 2005 році від пов'язаної зі СНІДом хвороби, пише газета.

За інформацією південноафриканського видання Times, старійшини народу планують у середу відвідати Нельсона Манделу в Преторії.

Колишній президент ПАР має дітей від двох попередніх дружин - Евелін та Вінні, з якими він розлучився.

Мандела припинив будь-яку громадсько-політичну діяльність у 2004 році і відтоді майже не з'являвся на публіці.

BBC Україна