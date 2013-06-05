МОП: Європа на межі заворушень через кризу

Такого висновку дійшла Міжнародна організація праці (МОП) у щорічній доповіді про ринок праці.

«Ризик громадських безладів найбільш високий у країнах ЄС – він збільшився з 34 відсотків у 2006-2007 роках до 46 відсотків в 2011-2012 роках. Серед 24 країн ЄС за даними за 2012 рік ризик громадських безладів збільшилися у 17-ти з них», - зазначається у звіті МОП.

Згідно з даними організації, найбільш уразливими країнами є Кіпр, Чехія, Греція, Італія, Португалія, Словенія та Іспанія.

Водночас ризик громадських безладів знизився за останні два з половиною роки у Бельгії, Німеччині, Фінляндії, Словаччині і Швеції.

У сусідній з Україною Росії, а також у колишніх країнах комуністичного блоку, за оцінкою МОП, також спостерігається зростання ризиків громадських безладів.

Разом з тим ці ризики знизилися у Латинській Америці, в країнах Африки на південь від Сахари і на Сході, а також у Південно-Східній Азії і Тихоокеанському регіоні.

Ризики громадських заворушень, за оцінкою експертів МОП, швидше за все, залежатимуть «від політичної відповіді на суверенну боргову кризу, що триває, і її вплив на життя людей і відчуття добробуту".

"Цей смутний економічний сценарій створив нестійку громадську обстановку, оскільки лише незначна кількість людей бачить можливості для отримання хорошої роботи і поліпшення свого рівня життя", - зазначається у звіті МОП.

Політика жорсткої економії, що проводиться останніми роками країнами Євросоюзу, супроводжується нерівністю зарплат, що зростає, коли доходи людей з середнім заробітком знижуються, а доходи людей, які одержують найбільші зарплати, починають знову зростати.

МОП відзначає, що при цьому маржа прибутку великих компаній збільшується, що помітно по зростанню фондових ринків, і зараз перебуває на рівнях, близьких до докризових.

Довідка УНІАН. Міжнародна організація праці - спеціалізоване агентство системи ООН, яке ставить за мету просування принципів соціальної справедливості, міжнародно визнаних прав людини і прав у сфері праці.

МОП розробляє міжнародні трудові норми у формі конвенцій і рекомендацій, встановлюючи мінімальні стандарти у сфері основоположних трудових прав.